「蜘蛛仔」湯姆賀倫（Tom Holland）吃香荷李活，以24歲之齡走紅影壇，加入超級英雄行列後，更練得一身結實肌肉迷盡全球影迷，他的IG粉絲已累計逾4300萬人追隨，僅次於將破5000萬的「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）和4800萬的「雷神」基斯咸斯禾夫（Chris Hemsworth），更勝「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）及「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）等，而「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）昨日在IG上紀念《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映兩周年。

湯姆賀倫片約不斷，他夥拍《星球大戰》（Star Wars）女主角「Rey」黛絲烈尼（Daisy Ridley）的科幻電影《讀心叛變》（Chaos Walking），明天終於在香港上映。電影改編自Patrick Ness的同名暢銷得獎小說三部曲，由《叛諜追擊》（The Bourne Identity）、《異空戰士》（Edge of Tomorrow）導演Doug Liman領軍執導，來自丹麥的康城影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）及Nick Jonas等亦有份參演。

湯姆賀倫片中飾演的主角托特居於未來充斥「噪聲」的神秘星球，所有男性內心的任何想法，旁人不單止聽得到，還睇得見，而女性卻銷聲匿跡。黛絲烈尼扮演的女主角卉娜突然降落，完全打破了托特過往的認知，而她是星球上唯一的女人，同時亦是唯一沒有噪聲的人。神秘的卉娜沒由來的受到生命威嚇，托特決心要保護她，誘發他的內在潛能，同時卻意外捲入這個星球的暗黑秘密，生死之戰一觸即發。

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