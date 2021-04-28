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韓國73歲實力派女星尹汝貞憑《農情家園》（Minari）於周一舉行的奧斯卡頒獎禮上，以大熱姿態摘下最佳女配角獎，成為首位韓國演員獲得演技獎，揚威國際。目前留在美國的尹汝貞接受NBC電視台訪問，她透露於美國經常接到工作的提議，韓國人會認為她會憧憬荷李活，但她直言她並不憧憬荷李活。

為見兒子赴美

尹汝貞解釋：「我之所以繼續（來美國）工作，也許是因為如果我來美國工作，可以再見到（居住在美國的）兒子，這就是我的真心。」NBC電視台介紹尹汝貞時以「韓國奶奶」來形容，尹汝貞表示雖然尊敬格蘭高絲（Glenn Close）和畢彼特（Brad Pitt），但有一個小小的警告事項：「我對荷李活不那麼感興趣。」尹汝貞在《農情家園》中飾演患腦中風的奶奶順子角色，她大讚劇本寫得很好：「獲獎的時候非常幸福，但這並不會改變我的人生，我要回家重新開始工作。」

激讚格蘭高絲

而尹汝貞大讚有份入圍奧斯卡最佳女配角獎的美國演員格蘭高絲，並說：「看到她21世紀初在話劇《慾望號快車》中，當時50多歲的格蘭高絲飾演象徵20多歲純真的主角，非常羨慕她的勇氣。可以看出她不僅僅是為了賺錢，而是努力挑戰演技，職業是你們的一部份，代表着你的名字和你自己。」

需繳交70萬稅金

尹汝貞獲得女配後，據美媒報道她將獲得企業公司送出價值20.5萬美元（約159萬港元）的禮物包予各奧斯卡頒獎禮的入圍者，禮物包中包括度假村住宿權、抽脂手術、酒類、餅乾、遊戲等項目，還含有在加利福尼亞州合法化的各種大麻二酚（CBD）的產品。根據韓國現行法律，大麻籽油的CBD成份含量不足0.002%才能在國內流通和銷售，但於韓國國內接連出現誇大CBD的廣告事例，引起韓國國內消費者對於含CBD成份產品的爭議。而禮物包雖然是免費禮物，但美國國稅廳會將其歸類為藝人收入徵收稅金，當中獲得奧斯卡演技獎、導演等候選人都需要繳納約1億韓圜（約69.7萬港元）的稅金。《紐約時報》報道：「奧斯卡候選人可以拒絕接受禮物。」暫時未知尹汝貞，以及《農情家園》的導演鄭一朔和男主角Steven Yeun是否會收取有關的禮物包。

處女作重映

另外，尹汝貞銀幕處女作《火女》事隔50年後，將於5月1日在韓國重映。該片由金綺泳執導，講述了從農村來到富家打工的女傭明子（尹汝貞飾）與富家男主角偷情致懷孕，再繼而被迫墮胎後所發生的破格性懸疑片。

而尹汝貞於《農情家園》的拍檔韓藝璃亦有出席奧斯卡頒獎禮，她結束在美國的行程，將於今日飛抵韓國，入境後將進行兩周的隔離。

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