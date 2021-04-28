日日見姜濤？三、四月開季高峰期，姜濤和Mirror可說橫掃本地時尚鏡頭，由Cartier、 Armani，到美妝護膚品，由贊助靚衫到開live唱歌，不同範疇都沾到手，本地時尚界的滲入度相當高企。

姜濤到和邱士縉（Stanley）早前升格做設計師，為手袋品牌Longchamp設計個人化手袋，各自將自己名字的縮寫做設計，姜濤用上最愛的黑色為主色。原來兩人早前已認定對方極岩key，成為契兄弟關係，兩兄弟齊齊接受訪問，抽紙仔互問互答，測試對對方的時尚日常，兩人都默契十足，對對方相當了解。

邱士縉個性爽朗，平日最快只要廿分鐘就可以出門口；而姜濤就要至少一個鐘頭，因為要沖涼。私下打扮和鏡頭前有甚麼分別？邱士縉說：「我講先啦, 姜濤其實響私底下嘅打扮係冇分別嘅，因為都係黑色，但佢唔知點解鐘意着一條短褲啦，姜濤在旁邊即時大叫：喂呀，唔准講呀！」邱士縉當然懶理照話，咁呢條底褲呢就唔supposed着在面嘅，但佢就着響面囉， 我講得好婉轉㗎喇。」姜濤聽到一臉無奈及尷尬，唯有話：「佢最大嘅分別係鏡頭前佢會着衫囉，鏡頭後就唔係好着衫囉。嗰時響台灣一齊住時，成日見到佢都係得一條褲，好短囉，好包囉。」

兩人齊聲話很久沒買衫，邱士縉取笑姜濤有怪癖，勁鐘意着皮鞋，就算跳舞都照着皮鞋，而且不論夏天、冬天都穿樽領衫，「因為偶像係唔會出汗嘅。」如果要為對方構思一個新形像，會有甚麼想法？姜濤對住Stanley話：「其實我好想你試下之前《 地產仔》入面嗰個髮型，個樣真係好純嘅。」Stanley就提議姜濤剪朴敘俊在《梨泰院class 》的栗子頭。至於出生以來最尷尬的造型? 姜濤：我咪好耐以前，底褲變泳褲嗰個囉，仲要俾人扯開條褲。邱士縉補充，即姜濤仍是肥仔時的沙灘流出照，「我就唔知，可能係長袖樽領衫襯條短褲，Fashion係要創造出來，不過花姐接受唔到太新潮嘅嘢．」

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