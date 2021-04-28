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南韓近期COVID-19疫情再度爆發，疫情反覆，疫情更蔓延至演藝界，當中《SNL Korea》34歲男星權赫秀、38歲音樂劇男星孫俊浩先後確診。而今日孫俊浩的拍檔、神劇《來自星星的你》的38歲男星申成祿雖然於日前接受檢查後被判定為陰性，不過今日其事務所就表示申成祿於隔離期間因為感到身體狀態不佳，於是主動進行了複檢，結果呈陽性，目前正在治療中心接受治療。

首次檢測陰性

申成祿於本月23日得知孫俊浩確診後已第一時間進行檢測，翌日結果判定為陰性，事務所當時表示：「根據當局的防疫措施，申成祿不管檢查結果如何，都會進行自我隔離。」最終申成祿在隔離期間確診。而申成祿本身屬綜藝節目《家師父一體》的固定主持，現時他確診，有機會影響節目的其他成員。

原定下月公演

而除了申成祿外，音樂劇《Dracula》演員全東錫及姜泰乙亦於複檢後得知確診，當中姜泰乙於23日曾跟孫俊浩有密切接觸。孫俊浩、申成祿、全東錫及姜泰乙會一起練習原定於下月18日開幕的音樂劇《Dracula》，結果4人先後確診，製作公司表示：「其他演員、工作人員也進行了複檢，讓各位觀眾擔心了，對此深表歉意。將按照政府及相關機構的防疫方針和程序來進行，盡最大努力做好安全的演出準備，希望4人早日康復。」

趙香起亦確診

另外，電視人趙香起（音譯）亦確診，目前亦於自我隔離階段。與趙香起一起出演JTBC綜藝節目《精品王》的朴秀洪、朴志胤、李尚勳等人都接受了病毒檢查。

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