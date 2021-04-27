第93屆奧斯卡頒獎禮各獎項已塵埃落定，受到全球疫情影響，今屆頒獎禮一改以往模式進行，似乎令到觀眾捧場的意欲大減，收視創下史上新低，美國只得985萬人觀看，較去年的2,360萬人銳減了58%。今屆奧斯卡是疫情後第一場有得獎人到場的影壇盛會，較往年延遲了兩個月，地點則改到洛杉磯市中心的聯合車站（Union Station），參加人數由數千人縮減得數百人，星光自然較過去黯淡。

安琪蓮娜有份演

美籍華裔女導演趙婷的力作《浪跡天地》（Nomadland），奪最佳電影、最佳導演及由法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）奪得最佳女主角，擸三獎成大贏家。不過趙婷因曾說過「成長時期的中國，到處都是謊言」的「辱華」風波餘波未了，內地各官媒及微博均看不見趙婷的得獎消息，亦因變得政治化而令封殺行動升級，繼《浪跡天地》在中國遭撤檔後，趙婷執導、安琪蓮娜祖莉（Angelina Jolie）夥拍理察麥登（Richard Madden）的Marvel年底重頭戲《永恆族》（The Eternals），中國上映的計劃亦告受阻。

《醉美》拍荷李活版

另外，由康城影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）主演的丹麥片《醉美的一課》（Another Round），最終以大熱姿態擊敗曾國祥執導作《少年的你》，奪得奧斯卡最佳國際電影。有報道指電影將被拍成荷李活版，由金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）的製作公司購下版權，里安納度亦有望演出。