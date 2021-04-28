現年49歲的大陸男歌手汪峰，雖然已經出道逾20年，可惜他每次有大新聞或宣傳，總會被其他新聞搶風頭，萬試萬靈！幸在今年1月，他終於「如願」上到熱搜第一位，網民都戥他高興。汪峰昨晚在微博出post，公佈自己將舉行巡迴演唱會，首站於7月3日在蘇州舉行，章子怡今日轉發老公個post，還留言「峰哥發博要謹慎啊」，想不到章子怡又「開口中」，今晚台灣男星羅志祥（小豬）宣佈有料爆，而令網民焦點被轉移。

汪峰原本出post指，過去一年受疫情影響，大家都過得不輕鬆，但捱過艱難日子後，終於等到開騷的日子，門票今午開售。一向撐老公的章子怡當然有幫手轉發這個宣傳post，今天轉發帖文的她還似別有含意地叫老公出post要小心點，並加上一個掩面笑到喊及紅心的表情符號。想不到幾小時後，小豬在IG的限時動態宣佈有「大八卦」要發，網民的焦點隨即轉場過小豬處。

小豬依舊寸嘴

小豬起初指：「這一年當中，總是有很多亂掰故事、據友人爆料，亂帶風向、製造仇退、落井下石、斷章取義的新聞，不斷不斷的報道，我真的愛夠了！今晚8點，我將要公佈一個真正的大八卦。」網民紛紛排隊等睇好戲，而小豬真的如預告一樣，準時出了一個「八卦」post，是一個真正的黑白八卦圖案，叫不少網民失望而回。之後小豬補充指：「不要再亂掰、亂寫，為了騙讀者、騙點擊率了，這社會還有很多需要被關注的事。」他寸了一輪「花生友」後，還叫大家「冇事就早啲沖涼瞓覺」，寸嘴性格不改。

原本兩件發生在兩地的事似毫不相關，但網民對於汪峰逃不過「汪峰定律」感到十分有趣，還笑指章子怡可能都知老公黑仔，所以轉帖時都提醒老公要小心。

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