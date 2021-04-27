輪迴幾世卻又未能升仙的真人騷，特別是華語創作的新陳代謝比想像中緩慢，基調依然離不開抄襲日韓綜藝，最怕像中學生問答比賽般的紅娘節目。聽說有好些小老闆型號的青年才俊，為自家公司免費推廣，上電視條數點計都贏。

相反在歐美尤其英國電視台創意橋段精緻，例如找伴侶的主角，每次先來看看五份餐單，從對方為自己準備的浪漫晚餐餐單中猜度一二。家訪約會由相貌到烹調、家居儀容、飲食習性到嗜好喜惡在一夜間可以完全改變氣場，果真莫道你在選擇人，人亦在選擇你。結果是牽上紅線的一對被邀到高貴餐廳吃大餐延續情緣，被遺棄的則「食自己」，贈興外賣一盒我空虛我寂寞我凍的雪藏意粉。

英國真人騷類型繁多，尋人尋工作，找兇手找房子，甚至搵投資救公司的《Dragons’ Den》都非常吸引。只是我一直錯過了《大英超自然挑戰》，連場發功誰最高人誰是神棍的比拼。

近年令觀眾驚動居然是俄羅斯製造的「仿製品」《通靈之戰》，他們號召世界各地自稱通靈師的人落山比武，場面之墟冚簡直大開眼界。節目設計從最原始的「牆外有甚麼」測試能量，巫婆祭師真正各師各法。當然幾百過千人買大開細，捲席返家鄉，最後剩低數個強者，考驗會逐步升級，每個細節釋放張力。江湖術士的神功戲只是配菜，反之我沉迷在那位通靈封王Julie Vang的魔法中，跟隨着她奇幻漂流，感染力極其強大。她一雙透心寒的眼神喚醒了沉睡魔咒，好比星火漫天的午夜，遇上了冒起殺機的黑豹緊盯着你，有種隨時被電擊的恐懼，步步驚心。哪管真假，朱莉讓俄羅斯人以至世界大叫過癮。

朱莉在挑戰之初有句說話非常深刻，甚麼是神又怎樣分鬼，只是人間一廂情願認定的形態，強調自己不過是個混沌的靈魂。她會勸諫迷信的人，不要依靠神魔的超自然力量經營受到詛咒的人生，靈魂救贖全賴自己。

心魔壯大了邪靈和怨恨，試問誰又輕易得道？

撰文：陳海琪

本欄逢周三刊出

【藍調時光】

廣播人。寫作人。電視節目主持人。一直相信：只有逆風而行，才知道飛翔的力量。