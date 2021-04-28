車婉婉與澳洲籍老公育有現年4歲兒子Justus Quinlan（BBQ），自從她以42歲高齡誕子後，經常於社交平台發表高齡母親日誌，分享兒子的成長過程，雖然她是位盡心的好媽媽，然而囝囝卻經常發生意外，小小年齡已多次撞傷撞瘀，而且每一次都傷得不輕。

BBQ繼上月撞到滿面瘀傷後，今次又撞瘀塊面，左眼位置留下一大片紅腫痕迹，車婉婉昨晚在社交平台貼出囝囝受傷及去睇眼科醫生的照片，再描述受傷同程：「今次BBQ先生自己論盡，刷完牙仔出來找MaMa嘅時候無睇路，kick 親，成個人飛咗去，隻左眼降落在硬物上，Q MaMa聽到佢落地嗰下聲音好大，心諗今次大鑊啦！抱起佢嘅時候，見到隻眼有少少血，好驚呀！當然，要保持冷靜，即刻敷冰先！唔洗講，BBQ喊到失晒聲，非常淒涼，好可憐，真係好心痛。」

她指囝囝大哭一輪後似沒大礙，便聽着故事書睡覺，但自己卻整晚忐忑不安，擔心小朋友眼睛出問題不懂表達，所以朝早起來便立刻帶BBQ去睇醫生，她表示：「因為太近眼睛，真係驚佢有事又唔知、唔識點講出嚟。好彩，醫生詳細檢查完之後話眼球無事，視力亦好好，傷口仔用些消炎Eye Drop可以幫到手。超級感恩，不幸中之大幸，希望BBQ先生真係經一事長一智，學習到小心一點。」

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