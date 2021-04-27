張建聲入行10年多演反派，多次為電影角色增肥及減肥。三年前他為明日上映的新戲《真．三國無双》增肥至200磅，翌年拍《一秒拳王》用了40日急減23磅，到近日他拍新戲《神經大俠》又再地獄式增磅，由180磅增至人生最重的220磅，更因谷磅食得太多胃痛屙血，十分誇張。他又指最辛苦是拍《一路向西》時床戰王李丹妮。

為了滿足戲癮，今年38歲的張建聲可以去得好盡。迷上演戲的他，多次為角色增肥、操弗，從2015年的《壹獄壹世界：高登闊少踎監日記》到最近的《神經大俠》，他已第三次谷肥自己，他說增肥比減肥難︰「又肥又瘦梗係辛苦，但如果角色需要又有時間，輪迴幾多次我都會。我想觀眾一入場就好快可以入戲，唔會對角色有質疑，好似《壹獄壹世界》做富二代，要肥，似呀！去到《作家的謊言》做作家，就要瘦瘦地文質彬彬，𠵱家《神經大俠》做鬱鬱不得志嘅導演，我設計佢留鬚、大肚腩。」

獲黃秋生點醒

《神經大俠》是勵志電影，張建聲笑指「終於做返個人」，皆因近日播出ViuTV劇《無限斜棟有限公司》的警司角色太乞人憎 ，他說︰「真係要中和吓，個劇出嚟後啲人鬧到癲，我有啲自虐，睇完討論區好興奮，真變態。」2017年拍《反黑》時飾演「招積」，拍完後他難以抽離，幸得黃秋生點醒︰「呢個係入行以嚟最複雜嘅角色，情緒起伏太大，多得黃秋生同我講 『你點解要夾硬逼自己？只要擺佢喺心入面，搵返個張建聲出嚟，假以時日你再遇到同類角色，攞返佢出嚟用，佢都會成長咗。』原來睇幾多次心理醫生同精神科都冇用，唔及佢一語道破，心結解開咗。」

拍戲很多難忘經歷，張建聲說拍得最辛苦的一場戲是2012年三級片《一路向西》與「蒙古乳牛」王李丹妮的床戲︰「唔只心理壓力大，體力好透支，嗰場戲拍咗30個鐘，由個女主角冷傷風傳染我，到我再傳染返佢之後大家都好返，你諗吓幾攰，拍完個shot佢攰到連衫都唔願着就知心力交瘁。」

拍拖要有交帶

問到愛情，張建聲2016年曾高調戀「翻版吳千語」陳嘉莉，但三年後分手，他說現在感情空白︰「愛情真係要對的時間遇上對的人，隨緣啦！」問到分手原因，他說︰「以前太注重工作，對女朋友冇交帶，嚟緊會改。」

撰文︰祖李

場地提供︰GRAM．The Gourmet