韓國人氣綜藝節目《Running Man》今年播出第11年，節目成員紅遍亞洲，不過昨日卻傳出壞消息，元祖級成員李光洙宣佈將於下月24日錄製最後一集後，退出節目。李光洙所屬事務所昨日發表聲明指：「11年同甘共苦的節目，決定退出並不容易。」有指李光洙去年發生車禍後， 只休息半月即撐枴杖復工，近日發現休養不足難以復原，惟有退出節目，未來將專注在演戲方面。

現年35歲的韓國男星李光洙昨日宣佈，因傷退出已拍攝11年的SBS綜藝節目《Running Man》（RM），震驚網民，觀眾及fans都大呼不捨，李光洙所屬事務所發表聲明：「李光洙去年因事故而受傷，正在進行康復治療，但拍攝時要維持最佳狀態有困難的部份。經過和成員們、製作團隊等人長時間的討論，決定重新調整身心。因為在《RM》11年的時間裏屬同甘共苦的節目，所以決定退出並不容易，但是為了以後的活動中展現更好的面貌，需要調整的時間。真心感謝一直以來通過《RM》給予李光洙的關心和喜愛的fans，李光洙將以健康明朗的面貌向大家問好。」

李光洙去年2月曾發生車禍，因駕車時與違反訊號燈的車輛相撞，導致右腳踝骨折。他於車禍後曾暫停幾集演出開刀，休息短短兩個禮拜後隨即復工，當時節目可見光洙的腳包石膏、撐着枴杖錄影，有指他因急於復工而休息不足，至今傷患未完全康復，而他未來將專注在演戲方面。

未決定是否加新成員

《RM》方面昨日表示：「成員們和製作組就退出節目一事，進行了討論，決定尊重李光洙的退出意願。李光洙去年交通事故後，雖然腿部的恢復不是最好的狀態，但是出於對節目的熱愛和責任感，同時兼顧接受治療和拍攝，但是即使李光洙努力了，要同時進行是很難的事情。雖然很可惜，但李光洙做出了艱難的決定，希望大家給予溫暖的應援和鼓勵，《RM》的成員和製作組也會為李光洙加油。」據悉李光洙最後一集《RM》將於6月中旬播出，目前仍未決定會否加入新成員。

李光洙退出《RM》引起熱議，有網民就翻摷到《RM》成員HaHa以前曾透露，《RM》成員身體狀況都不太好：「每個人都有椎間盤突出的病，（金）鐘國哥是最先出現問題的，之後就是（劉）在錫哥，而且他本來就有這個病，光洙有次拍完回家後發生這個情況，最後由經理人抱着去醫院。可以說沒有人的身體是正常的，需要去復健，但連復健的時間都沒有。」

Fans不捨憂節目玩完

《RM》在世界各地都受歡迎，自2013年起在亞洲舉行巡迴粉絲見面會，並先後五次來港開見會面，每次均獲大批fans支持，引來追訪，估計吸金過億，《RM》曾去過許多國家拍特輯，兼宣傳當地旅遊勝地，除了多次來香港取景外，亦曾到泰國、北京、澳門、越南、澳洲、台灣、杜拜等地取景。而《RM》2011年來港取景時，更吸引了逾5,000名fans到場，但近年節目號召力已不大如前。

《RM》自2011年起節目以劉在錫、池錫辰、金鐘國、Gary、HaHa、李光洙及宋智孝七位成員為主，繼Gary於2016年退出、以及2017年中加入兩位新成員全昭旻及楊世燦後，收視漸漸滑落。李光洙退出，有fans憂心曾紅極一時的節目會因而結束。在《RM》中，李光洙表現賣力搞笑，他曾搽成藍色扮演《阿凡達》（Avatar）造型，亦曾為躲避成員狙擊跳進海裏，並於跟劉在錫對決時就算被壓在地上，仍伸出舌頭壓住按鈕，是不少fans心中的經典片段。