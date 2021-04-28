莊韻澄（Xenia，前名莊端兒）產後首度復工，今天於荃灣為百貨公司做一個以母親節為主題的直播活動，剛坐完月的Xenia笑言首度出關十分開心，更急不及待復工搵奶粉錢。見她還未修身，餵人奶的她，上圍非常澎湃，她自言上圍負擔很重，更擔心之後身材走樣，她說：「真係好擔心，太大負擔，好驚會下垂，所以我而家好勤力按摩，仲會戴埋有鋼絲嘅bra瞓覺，真係唔可以懶，女人要好好保養，唔可以鬆懈。」

她又笑言出生只32天的囝囝呂崇滈「好大食」，只會在肚餓時大哭，出生時重7磅多的他，現時已有10磅重，而Xenia透露沒有請陪月，自己一手一腳湊BB，十分享受又開心，並深深體會到母愛的偉大。而Xenia媽媽從澳洲回港一年多，現時因疫情還未打算回去，不時會幫忙湊孫仔，今年她們三代同堂一齊慶祝母親節。

Xenia指剖腹產子後傷口仍痛，不方便做彎身動作，又大讚老公呂成忠（Joe）體貼，放下工作照顧他們，又會幫手餵奶、換片、替囝囝沖涼。Xenia坦言生B後一度情緒不穩，幸好老公在身邊陪伴，Xenia憶起當時情境不禁眼濕濕說：「男士產假真係好重要，生完之後好容易情緒波動，我會突然間喊，好崩潰，望住塊鏡見到自己成個人變咗，又腫又肥，會諗老公仲愛唔愛我，成個人會失控，好彩有老公喺身邊，佢會一路攬住我，會叫我太辛苦就唔好餵人奶。」雖然辛苦，但Xenia依然期待繼續生，追個女湊個好字。

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