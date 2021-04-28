日本和歌山縣的77歲富豪野崎幸助，2018年5月24日被發現中毒身亡，警方驗屍後發現野崎體內含有大量興奮劑，與他相差55年的嫩妻須藤早貴，事隔近三年終在今日清晨被捕，涉嫌有人為奪13億日圓（約9300萬港元）遺產而謀殺親夫。不過，野崎幸助定下遺產卻捐贈予和歌山縣田邊市政府，而田邊市已在2019年9月展開接收遺產程序。

據報道指，須藤早貴是退役AV女優，她在2018年2月以22歲之齡嫁給野崎幸助，野崎出事前會每年定期做三至四次身體檢查，卻在婚後三個月離奇暴斃，他被發現死在家中床上，由妻子須藤早貴報警，而驗屍後在體內發現殘留大量興奮劑，推斷死亡時間是當天早上9時左右，但當時屋內只有夫婦二人和一名66歲女性工人，加上警方發現他的愛犬也在18天前暴斃，令警方鎖定須藤早貴為嫌疑人物。須藤早貴是在2017年底認識野崎幸助，當時野崎開出結婚條件，每個月會收獲得100萬日圓（約7.17萬港元），須藤早貴向警方解釋：「我每個月都會拿到100萬，怎麼可能會是我做的。」由於和歌山縣警方已掌握情報，取得須藤早貴向毒品賣家的交易證據，今日凌晨前往她目前位於東京品川的豪華寓所作出拘捕，須藤早貴由警方陪同下到羽田機場，乘內陸機押往和歌山。

野崎幸助是和歌山知名的紀州富豪，有指他是透過高級俱樂部認識須藤早貴，當時一晚就豪花數十萬日圓，他曾自稱一生交往過4千名女性，故亦有「4000人斬」的稱號。不過，野崎幸助婚後卻嫌棄老婆不會做家務，並有外遇，曾向朋友說：「比起老婆，新的女友更好。」並打算跟須藤早貴離婚，未知女方是否因此而動殺機。

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