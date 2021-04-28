曾志偉回巢TVB擔任副總經理，率領首席創意官王祖藍，頭炮製作《開心大綜藝》，卻因惡搞特首林鄭收到250宗投訴。曾志偉今日率領王祖藍、馬浚偉、助理總經理曾勵珍及樂易玲等高層，在將軍澳電視城進行「2021藝員及電視製作人員訓練班」面試，直言要將藝訓過程變成類似《全民造星》真人騷，其發言即引來網民熱議，嘲諷聲四起。

雖然曾志偉曾嘲ViuTV「得4點收視，只可與J2比較。」但除了加碼綜藝節目內容對撼Chill Club音樂頒獎禮外，也照辦煮碗翻炒節目，今日他在記者會上再次避開接受現場媒體訪問，直接上台致辭，「祖藍創意下，正構思將今年藝員訓練班變成好似《全民造星》嘅真人騷，將學員培訓過程呈現觀眾眼前。我哋唔一定揀靚仔靚女，最重要係對演藝有興趣、有信心、努力，對演藝忠誠，熱愛演戲，努力係必需。如果唔勤力，縱使充滿藝術細胞，機會都會流失。」

網民嘲交行貨

網民反應迅速，即在連登留言：「悲哀到要用《全民造星》個朵，連模式都炒埋，又幾有創意」、「又要話人哋得個四點收視，又要走去抄X人哋，因住抄人哋個節目真係得嗰4點收視呀」、「一係抄，一係翻炒」、「首席創意官原來都係交行貨，請我得啦，btw創意官高過153。」

據知，ViuTV將會製作《全民造星IV》，王祖藍被問到藝訓班真人騷是否跟《造星IV》相撞？他回應指：「大家會有唔同嘅，TVB訓練班歷史悠久，會集中訓練過程，亦係TVB本身嘅獨特文化。」曾勵珍補充說：「我哋唔係做個騷，而係訓練一班可以喺呢個行業長久發揮演藝（嘅人）。」至於面試過程會否作為真人騷材料？樂易玲表示：「上年已經有咁嘅計劃，但上年祖藍好忙，好難約佢好長時間喺香港，今年佢返到嚟，大家攞呢個題目嚟傾過，佢籌劃緊。」

逾1,800人報讀

此外，今次報名藝訓班約1,800幾人，年紀最小18歲，合計上周報名幕後訓班人數約共2,000多人。訓練班主理人馬浚偉表示：「呢個係公司一直以嚟好大吸引力，好多市民、年輕人想成為TVB一分子，希望大家趁呢個機會好好學習，將來能夠成為公司一分子，將學到嘅嘢喺度好好發揮 。」

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