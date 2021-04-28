韓國《福布斯》公佈「2021韓國福布斯名人榜」，紅爆全球的男團防彈少年團（BTS）繼去年後，再度冧莊成為冠軍，BTS今年在出演電視節目、社交網、媒體曝光率和收入等各方面都無人能及，所以順理成章奪得冠軍。而BTS已先後在2018年、2020年及今年榮登「韓國福布斯名人榜」的榜首，成績斐然。

朴敘俊撼贏兩大男神

至於第2名則是女團BLACK PINK，第3名至第5名分別是運動員柳賢振、國腳孫興慜、歌手任英雄。而「國民MC」劉在錫排第7名、第8名至第12名分別是歌手英卓、鄭東元、張允瀞、李燦元和TWICE。韓劇《梨泰院Class》男星朴敘俊撼贏兩大男神排第14名、「長腿oppa」李敏鎬則排第16名、金秀賢排第20位。

朴信惠韓韶禧齊上榜

至於一對圈中戀人玄彬和孫藝珍亦齊齊上榜，分別排第21名及27名，其他入榜的還有秀智（第23名）、金素妍（第24名）、朱智勛（第25名）、李昇基（第30名）、金宣虎（第31名）、金喜愛（第34名）、趙正錫（第37名）、韓韶禧（第39名）、朴信惠（第40名）。

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