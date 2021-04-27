現年35歲的李光洙，2010年開始擔任《RM》主持，搞笑形象深受觀眾喜愛，因而被封「亞洲王子」，又因身高192cm而有「長頸鹿」稱號，他於2008年以模特兒身份拍廣告出道，之後成為演員，2009年演出喜劇《穿透屋頂的High Kick》後開始為人熟悉，翌年憑《我妻子的一切》獲得第33屆青龍電影節的最佳新人男演員提名，至2014年憑劇集《沒關係，是愛情啊》入圍韓國電視節男子優秀賞。光洙雖因做綜藝大紅，但仍不時演出電影及劇集，去年終憑電影《我的特別兄弟》扮演智障但運動出眾的弟弟奪第56屆百想藝術大賞最佳男配角。除《RM》外，李光洙甚少參與其他綜藝節目，2018年開始加入《犯人就是你》，與劉在錫及安在旭等共同主持。人氣高企的李光洙一直廣告不斷，他2015年及2016年與魯芬合拍的能得利廣告令港人印象深刻，韓國傳媒當年便推斷他單是一年廣告收入已賺過千萬港元。

李光洙本身是富二代，其父李宗浩是韓國知名品牌連鎖家具Dauning的創辦人，在韓國有超過20家工廠，還有92家直營店及百貨公司旗艦店，每年的銷售額達1,000億韓圜（約7億港元）。2018年尾，李光洙被爆與現年27歲女演員李善彬相戀，二人通過《RM》結緣，隨後雙方火速承認已交往五個月，拍拖至今。