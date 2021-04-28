被喻為草根導演的陳果擅長拍攝另類題材電影，早年的《餃子》、《那夜凌晨，我坐上了開往大埔的紅VAN》到稍後上映的《墮胎師》，寫實、靈異兼而有之。最新作品《鬼同你住》藉講鬼故，帶出「樓價貴到搵鬼住」，港人面對騰飛樓價，只能望門興嘆。

《鬼》片找來陳果老拍檔黃又南演出，同場還有一班好戲之人，四位「美魔女」李麗珍、文雪兒、麥家琪同魏秋樺，鬼角色就交由「高佬鬼」車保羅同「死不瞑目鬼」邵音音負責。故事由三個短篇故事組成，內容都同樓有關涉及豪宅同劏房，由為求賣樓不擇手段的黃又南串連而成。陳果今日接受《蘋果》訪問，講到今次是希望用黑式幽默方式，用「同鬼住可怕定無屋住可怕」，帶出香港的土地問題，他說：「新戲反映香港樓價貴到離譜，唔係一般人住得起嘅現象。參照咗『搵鬼住咩！』嘅口頭禪構思出嚟。」陳果話電影完全呈現香港市民，為求上車不惜買凶宅，明知有鬼都要住的荒誕，希望借黑色喜劇拍出港人為樓瘋狂的末世心態。

《鬼》片故事講述地產經紀黃又南為了豐厚佣金，明知樓盤是凶宅卻仍落力游說睇樓客上車，而被高佬鬼車保羅纏上。4姊妹為了阿媽邵音音的別墅，日日望她早日歸西，令音音姐死不瞑目。太保用盡方法將唐樓改成10多間劏房，但小鬼強仔老是常出現搞破壞。

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