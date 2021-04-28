房祖名在2014年與好友柯震東在北京涉毒被拘捕而遭大陸封殺，其後祖名打算退居幕後做導演，首部執導的電影《北京晚9朝5》本來計劃在去年聖誔上映，不過大陸廣電總局突然發佈指令，要加強抵制失德藝人亮相機會，即使有一個全國政協委員的爸爸成龍，但仍然「冇面畀」，電影在無聲無色下被撤檔，房祖名依然翻身無望。

神隱了一段日子的祖名，雖然演藝事業受挫，不過他努力向其他方面發展，今日台灣《蘋果新聞網》報道，祖名目前除了手錶投資外，亦積極引進自己開創研發的龍舌蘭酒，預計會在亞洲多處上市，再加上有成龍和林鳳嬌做後盾，生活依然相當無憂。

雖然H&M、Nike、adidas等拒用新疆棉，被大陸網民聲言要抵制，連帶有不少代言這類品牌的藝人先後割席並終止合作，當中包括與adidas合作超過10年的陳奕迅，事件令不少人對他大叫失望，但祖名目前在大陸市場復出無望，枷鎖當然會比較少，所以報道指當日在松山區見到祖名頭戴黑色棒球帽、身穿白色長T恤襯黑長褲，並穿上adidas Alpha EDGE 4D潮鞋，笑容滿面坐在店舖外與友人聊天。

祖名與2名男性朋友傾了一會後，與其中男友人登上超過價值250萬港元的越野車離開，其後台灣《蘋果新聞網》曾向祖名的經理人了解近況，對方表示祖名的下半年演藝事業將會有新計劃，但詳情暫時未可透露，當日他與友人聚會屬私人事，所以沒有太多回應。

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