女士們對手袋從來都沒有抵抗力，不過一個名牌手袋價錢動輒過萬，想使用多年都不過時，款式的挑選就變得非常重要。說到經典之一，線條四正的長方形手袋定必榜上有名，配合品牌經典Monogram元素，令手袋看起來更加歷久不衰。長方形手袋的另一吸引之相處，大部份都配備實用容量，可以斜揹或單肩使用，能夠隨意搶搭配上班或假日造型，今季就有不少新袋款，更到眾時尚明星加持認證。

何超蓮手拿的2021春夏Fendi Baguette，採用米白色帆布製成，全袋都飾有ajour刺繡FF圖案，加上啡色皮革細節和FF搭釦點綴，經典奢華，又充滿時尚的夏天氣息。

深得不少明星、時尚KOL喜愛的Celine Triomphe系列，新款掛肩手袋換上較小巧的尺寸及短肩帶，貼合腋下包潮流。Triomphe帆布款式更為經典，同時洋溢復古氣息。韓國女星高允貞以簡約造型作配襯示範，至於代言人BLACK PINK的Lisa之前就曾用過小牛皮款式。

預算較少，又想換手袋，Tory Burch的T-monogram手袋，四千餘元有交易，相對親民得多。手袋飾上品牌經典雙T Logo轉化成的Monogram圖案，緹花設計質感十足，搭配皮革細節更添細膩。李璨琛囡囡李元元（Lucy）與媽媽以母女裝作配搭，極為可愛。袋款造型中性，男生使用都冇問題，人氣男團MIRROR的江熚生揹上身，一樣入型入格。

Gucci 最近為標誌性的GG Monogram帶來全新視覺GG Multicolour系列，當中包括不少手袋款式。GG Marmont手袋就換上繽紛的撞色帆布，經典同時展現搶眼玩味。

Burberry這款TB手袋除了造型硬挺立體，容易搭配。值得一提是採用環保帆布製成，比起傳統的塗層帆布所產生的二氧化碳排放量更低，貼合當今的綠色時尚年代。

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