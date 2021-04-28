今日TVB在將軍澳電視城舉行「藝員及電視製作人員訓練班」面試，大台高層副總經理曾志偉、集團首席創意官王祖藍等都有出席，還大鑼大鼓邀請傳媒到場採訪，曾志偉等人輪住上台發言，面試如同開記招。而曾志偉更豪言，要將藝訓班變成類似ViuTV《全民造星》真人騷，連培訓過程都要擺出來給觀眾睇。

講還講，但今日一班面試者，就有不同的感受。有份參與今日面試的網民，隨即在討論區出post鬧爆大台，網民指︰「真係一肚氣，等又等得耐，每人得15秒有啲搵笨，仲要講講吓嘢俾人打斷。」有網民抱不平謂︰「只（得）15秒，睇一個人適唔適合做藝員？黐線！」有另一位網民就回應道︰「我去面試嘅遭遇唔同你嘅，你有無去錯地方？」

網民諷大龍鳳

而今日面試現場約有過百人，齊集於最大一間錄影廠，網民最嬲是利用他們做佈景板，網民說︰「同一時間叫晒咁多人上嚟，做show咁搞場大龍鳳，好心你篩吓人先叫人上去in啦！」而另一位網民亦感同身受留言︰「咪係，一睇就知亂嚟，從未聽過同一日in咁Q多人，好急咩？疫情都唔避吓，仲搞人群聚集。」有人留言指︰「造勢而已，根本唔需要叫咁多人嚟」、「可能想做個氣勢出嚟，當埋宣傳」。

最慘情是來到老遠的電視城面試，食飯同交通都未有好好安排，網民說︰「搞咗成日，搞到3點幾，又唔畀人去canteen食lunch，免費接駁巴士都冇，做藝員真係賤過地底泥，做普通職員都好過佢！未請都已經咁刻薄，入到去真係可想而知！」有網民質疑指︰「原來見工要提供免費接駁巴士接送應徵者。」不過有另一位網民回應說︰「你知唔知嗰度無接駁車，會好麻煩。個個員工、訪客都係搭接駁車㗎。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）