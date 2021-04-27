古巨基2014年和拍拖多年的Lorraine（陳英雪）結束愛情長跑，結婚後一直恩愛甜蜜。2019年底二人在美國誕下愛情結晶Kuson。榮升人父的基仔「有仔萬事足」，為了初生Kuson安全着想，有指他去年主動向所屬的英皇娛樂請了一年大假，直至最近疫情稍為緩和，基仔終於帶歲半囝囝Kuson出關，一家三口到主題樂園遊玩影全家福靚相。

日前《蘋果》讀者蔡小姐透過「爆相爆片」，分享她在迪士尼樂園遇到基仔一家的照片。蔡小姐說：「嗰日見到基仔兩公婆帶住囝囝，旁邊仲有三個外傭同幾個大人，一群人浩浩蕩蕩喺樂園入面行嚟行去。見佢哋好少玩機動遊戲，反而主力喺唔同園區影好多相。基仔除咗自拍，又會叫其中一個中年女人幫手揸機影相，不過最好笑係嗰三個外傭姐姐，見佢哋又跳又扮鬼扮馬，好落力𠱁基仔個囝影相。囝囝食嘢嗰陣，啲大人又輪住喺佢身邊，一個抱實，一個餵嘢食，另一個就𠱁佢開心，幾個大人圍住個小朋友氹氹轉，見到佢哋真係好錫個小朋友。」雖然有外傭姐姐幫手，但從蔡小姐提供的相片所見，媽媽Lorraine大部份時間都用揹帶抱實Kuson，至於當日和囝囝穿上紅色Tee父子裝的基仔，影相時就負責引囝囝望鏡頭。

為湊仔有錢都唔賺

古巨基的囝囝初出世時已被指和爸爸長得十足餅印一樣，現時逐漸長大，Kuson一雙笑起來的腰果眼和肥肥白白臉蛋越見可愛。至於「絕世好爸」古巨基，為防去年初爆發的COVID-19，自去年2月開始，兩公婆已自我在家中隔離，由於足不出戶近一年，他們只能在網上購物，送貨後會先將速遞的貨品放在門外，待消毒後才放心拎入屋。就連結婚周年和生日，兩公婆都未有外出慶祝。至於工作方面，所有商演都推掉，而基仔本身的品牌和設計生意，亦只會透過電腦視像和同事開會。基仔如此瞓身全天候照顧兒子，圈中不少藝人朋友都佩服他的耐力。

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