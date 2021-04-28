日前劉俊謙不慎被整傷中指要縫針，今日他在清水灣片廠開工時，拍片報平安順道講述一下當日受傷經過。片中劉俊謙透露是好朋友閂車尾箱夾傷中指，一直只以「好朋友」來形容，辜隱名字。事實上謎底已解開，好友朱栢康早前在Instagram承認，當日是自己不小心令好友受傷。

劉俊謙在短片中一開頭，就展示受傷的左手中指，他說︰「報告下情況先縫咗3針，嗰日有個好朋友揸車送我，佢開車尾箱時候，我以為佢想拎嘢，就好想幫位好朋友拎嘢，點知我一伸手入去，佢就閂埋咗車尾箱，我隻手（指）就當場夾扁咗。」他形容當日「好朋友」好驚，雖然自己手指不停流血，還要反過來安慰對方。劉俊謙形容傷口如爆開般，深約半至一公分，原本沒有打算求醫，但過了兩個小時仍未止血，最後要到醫院診治。劉俊謙在IG展示躺在病床的照片，他表示沒有特別原因，只是醫護人員想自己舒服點，最後打了麻醉針望住醫生︰「用針線好似縫衫咁縫合傷口，呢個經驗都幾得意。」片中他還抵死的表示日常活動可以活動自如，他特意用受傷中指同姆指，做出心心手勢，他笑說︰「可以仲更加有創意，畀人睇到我受傷手指。」

原來劉俊謙口中的「好朋友」正是朱栢康，他在出事當日已在IG自首，留言話︰「我傷害咗一個我好愛嘅人，然後，我要佢照顧返我。所以我哋一定要出人頭地。」

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