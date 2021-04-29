陳曉東日前帶着老婆王妤嫻及兩名女兒去海南島三亞度假，一家四口租住有私人泳池的房間，東東一早便陪着兩位前世情人嬉水，由於長女日前不慎傷腳仍要包紮，不能落水，赤膊的東東就在池邊陪囡囡玩，長女在爸爸的頭上倒上梘水，即場洗頭為爸爸洗頭，為𠱁 女兒當然不介意成頭泡泡，被水照頭淋的東東閉上眼睛，狀甚享受，相信是在媽媽的視角下拍低這條有趣又溫馨的短片，造型搞笑的東東更擺甫任影唔嬲。由於泳池是私家房外，所以點玩都得，不會影響到其他住客。網民看到成頭泡的東東即留言：「哈哈哈，女兒們的大玩具，曉東哥脾氣好好的爸爸!」

東東日前也在IG貼出長女下塌酒店後，樂極生悲弄傷腳要到當地醫院睇急症照片，他說：「沒想到來了三亞第一個外出活動，背小孩遊醫院。小孩不穿拖鞋跑，腳趾尾『拉西』。」東東的長女右腳被露台窗的軌道割傷流，要馬上去醫院看急症，東東續說：「打破傷風針，幸好小傷皮肉，不用縫針，現在剩下一只左腿可以下水了。」廿四孝爸爸東東見長女傷腳，治理好傷口後便孭她回酒店，太太拍下東東孭女背影，他自嘲：「我也沒背人看起來這麼狼狽過，好像看到自己老了的時候，想起自己小時候跌穿頭，我媽也是這麼背着我街上搶車。

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