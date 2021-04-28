由Blumhouse出品的恐怖片《是夜屍了》( The Vigil )，描述猶太人守靈習俗帶出一夜間的驚嚇故事，電影今日在港上映。

電影由凱思湯瑪斯（Keith Thomas）執導，是他首次執導的劇情長片，由《盧根》（Logan）32歲男星戴夫戴維斯（Dave Davis）主演，把鮮為人知的恐怖習俗搬上大銀幕。導演凱思湯瑪斯表示：「本片故事的背景源於一個古老的猶太傳說，因此我們特別在紐約布魯克林的哈西迪猶太人社區拍攝。這是一部超自然恐怖片，而這個題材從來沒人夠膽接觸。」

談到拍攝靈感，凱思湯瑪斯說主要來自兩方面：「第一，我是狂熱的鬼片迷，一直想拍這類型的電影。《是夜屍了》是我第一次執導的電影，所以我希望拍攝題材除了有新鮮感、夠新穎，也能與自己喜好有關。第二是我覺得：『吓！竟然沒人拍過守靈人恐怖片？』，既然還未有過真正的猶太恐怖片，那我就用猶太教以及看守屍體的守靈人做主題。落筆寫故事時，我心想，如果不想故事顯得粗糙愚蠢，劇本就要建基於猶太文化，以及強調角色的心理狀態。我在猶太文化中成長，大學畢業後在紐約的「拉比」學校讀書。雖然我不是「拉比」，但我在學校獲益良多，也對神話和神學產生了莫大興趣。當時我才知道守靈人要負責看守屍體，這個概念從此在我腦中揮之不去，我開始寫劇本時，發現沒人拍過守靈人，但明明這個設定用來拍恐怖片簡直綽綽有餘。因此，我投入所有學過的知識，使故事盡可能貼近真實，同時保留恐怖氣氛。」

《是夜屍了》公開後果然贏得不俗口碑，一直在權威影評網爛蕃茄（Rotten Tomatoes）上獲得高於90%的正評。

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