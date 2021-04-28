藍靖（Dave）今年就快60歲踏入耳順之年，年輕時在電影圈浸淫超過20年，跟影帝及影后都合作無間。講到印象最深的，非周潤發莫屬，Dave對發哥讚不絕口。兩人第一趟合作是1991年為吳宇森執導的電影《縱橫四海》開工，Dave負責幕後擔任執行監製，他說︰「嗰次梗係開心，可以同一班巨星合作，又可以出埠去法國巴黎開工見識世面喎。嗰次係第一次同發哥合作，佢好戲唔在講，仲好好人，對住其他工作人員唔該前唔該後，自己做到嘅嘢都唔會麻煩人。」

到1994年Dave為王晶導演《賭神2》做副導演，再同發哥合作，令他意想不到的是開工當日，發哥行到他身邊同自己講「Dave好耐冇見」，Dave回想起來還歷歷在目：「真係受寵若驚！發哥可以幾年後仲記得我個名，好感動、好叻，我覺得每個成功嘅人，都有佢哋嘅竅門。」

講到《縱橫四海》當然想起紅姑鍾楚紅同哥哥張國榮，當時紅姑好事近，拍完戲返去就同朱家鼎結婚。Dave笑言每日紅姑心情都好到不得了，紅粉緋緋完全是一個待嫁姑娘的心情︰「見到紅姑每一日都神采飛揚嚟開工，一收工就拉住服裝指導喺當地shopping，喺巴黎置出嫁時嘅嫁妝。」至於哥哥比較含蓄，不過同他相熟後就無所不談，Dave在戲外的皮褸更同戲中哥哥撞「造型」，他說︰「哥哥唔係好鍾意講嘢，但係好平易近人，冇架子。」

後來，Dave在《戀戰沖繩》擔任製片，再次同哥哥合作，當時二人已熟稔︰「沖繩都係陽光、海灘，閒時冇嘢做，就約埋哥哥去打網球。」成為哥哥網球波友，Dave每逢4月都會特別懷念這位故人。

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