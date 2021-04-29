現年59歲的台灣資深歌手趙傳，今日在台北出席新專輯《老不休》記者會時，驚爆與大陸妻子李秉蓁於2010年已離婚，坦言「個性不合」、「價值觀不同」是主要因素。兩人育有三子女，大女和細仔跟他同住，二女跟媽媽住在上海。

趙傳於1988年出道，當年憑《我很醜，可是我很溫柔》、《我終於失去了你》、《我是一隻小小鳥》等歌曲走紅，趙傳與李秉蓁於1998年結婚，7年前他曾透露與妻子經常爭吵，兩人已分居上海及台北兩地，當時他每月飛上海一次，婚姻關係僅是「暫時維持」，近年兩人屢傳離婚，但趙傳都避而不談。

直至今日，趙傳終認離婚，他表示與前妻仍保持聯繫，彼此關係昇華為家人，「人生隨着歷經每個階段，想法也會不一樣，人與人的關係沒有所謂一定是完美的，就算是親兄弟姊妹都有各自觀念不同，總會有一些無法溝通的部份，也因此分分合合，是很正常的事。我們的人生都是分分合合構成的，有些事情回不去了無法往後看，就往前看！」

由於父兼母職，又要籌備7月演唱會，會否分身乏術？趙傳笑說：「男生除了生孩子不會，其他都要會，我是『時間管理大師』。」談到是否渴望「第2春」？他承認離婚後曾發展一些關係，但現階段是單身，自己抱着隨緣態度，對於再婚沒想法，「結不結婚無所謂，婚姻只是個形式。」

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