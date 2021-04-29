近年各大時裝品牌紛紛推出Beauty系列，聲勢早已直迫傳統美妝品牌。今次最新加入戰團的是Valentino的彩妝系列。Valentino以往在天橋上模特兒的妝容和髮型每次都令人驚豔和具話題性，令人印象深刻。今次Valentino系列將會推出完整的美妝系列，包括粉底、唇膏及眼妝產品等。

品牌的創意總監Pierpaolo Piccioli表示，「Valentino Beauty是代表人類的美，我們以高級訂製的美妝打開任何年齡、性別和文化界別之門。」而此Beauty系列將會授權由全球其中最大美妝王國L’Oréal集團發售。官方消息亦公佈系列將於今年8月全球推出，並會在6月1日開始於Valentino的官方網頁上進行預訂，及於5月31日在倫敦大型百貨公司Selfridges內擺放為期一個月的pop-up 店。

同樣在近年也踩過界，積極推出彩妝產品的時尚品牌包括Burberry、Victoria Beckham及Hermès等。而其中 Hermès推出的Rouge Hermès更是最具人氣的系列，雖然品牌以試水溫的形式，只推出唇彩及胭脂系列。但品牌成功捕捉一眾女士們對奢華品牌的熱愛，一次過推出超過20種唇色，最新又推出Rose Hermès玫麗粉紅胭脂系列，再配上品牌經典拼色的瓶子設計和包裝，讓每位女士即使未能擁有它們的經典手袋，也可搶先感受其高雅脫俗的氣息。

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