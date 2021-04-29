在越來越可怕的世代裏，「集中營」3個字似近非遠，每一刻都活在惶恐下已變成新常態。即將上映的電影《波斯密語》（Persian Lessons）將二戰時期的真人真事呈現，卻與今日的觀眾產生出前所未有的共鳴感，大量畫面都似曾相識。如果歷史的作用是為現今世人作出警惕，《波斯密語》教會我們的，就是要把持住信念活下去。

《波斯密語》是由俄羅斯、德國與白俄羅斯合拍，改編自德國短篇小說《一種語言的發明》（Erfindung einer Sprache），由曾獲奧斯卡提名導演Vadim Perelman執導。故事改編自二戰時期的真人真事，講述一名猶太人為了生存謊稱自己是波斯人，卻意外被納粹軍官要求教導其波斯語。於是，對波斯語一竅不通的他只能憑空捏造出一門語言，每天痛苦地創造新的「波斯語」單詞求生。這個故事透過一名納粹集中營倖存者的視角，娓娓道出一段不可思議的求生故事。《波斯密語》被選為白俄羅斯代表參加第93屆奧斯卡金像獎競逐最佳外語片，在爛番茄影評網上更獲得觀眾100%滿分好評。電影將於5月6日上映。

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