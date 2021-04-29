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韓國女團KARA的前成員具荷拉，前年11月24日在位於清潭洞的家中身亡，終年28歲。具荷拉離世後，其家屬為爭奪具荷拉的遺產展開訴訟。根據韓國法律，具荷拉的遺產由其父母各自分得50%，但具荷拉的母親在兩兄妹不到10歲時已離家出走，因此具荷拉的哥哥具浩仁（音譯）早前就向國會請願要求立「具荷拉法」，禁止遺棄子女的父母繼承子女的財產，雖然國會於去年5月時否決相關法案，但具浩仁仍然未放棄。而據韓媒報道，擾攘近1年，近日「具荷拉法」終於獲得通過，未來遺棄子女的父母將無法繼承子女的財產。

據報道指韓國國會議員徐英教今日在國會上推動「具荷拉法」，並在國務會議上表決通過。未來如果違反或怠慢了撫養義務，或做出重大犯罪行為、虐待或不正當行為的父母，將排除在子女繼承權之外。

着囚衣現身

另外，韓國天團BIGBANG前成員勝利前年爆出連串醜聞，由於他已入伍，案件移交到軍事法庭進行審訊。勝利涉及的案件今日進行第16次審訊，繼之前涉輪姦被判監的男星鄭俊英以證人身份出席作供後，今日就輪到FT Island前成員崔鍾訓現身法庭。目前正在坐監的崔鍾訓穿上藍色囚衣現身，他的頭髮比之前稍長，體型未有很大改變。對於勝利是否於2015年12月涉嫌教唆打人一事，崔鍾訓就無奈表示自己不知道來的人是黑社會人士，而且當時他一早已離開，其間他更委屈落淚，哽咽透露接受調查時，警方一直問他與事件沒有關連的事情，當時他為了盡早結束就一律回答「好像是這樣」。

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