明天（30日）踏入22歲的姜濤，因參加ViuTV《全民造星》搖身一變，由一個本來連朋友都不多的年輕人，而變成迷倒老、中、青三代的萬人迷，入行只短短兩年的他，更成為奪得商台「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」兩項大獎最年輕得主。年紀輕輕的姜濤有這樣的成就，除了他個人努力外，當然，在姜濤身後出錢又出力的「姜糖」亦功不可沒。

中學冇朋友

姜濤讀小學期間，因為經常食漢堡包而變成肥仔，到升中後體重更飆升至200磅，小學及中學階段均被人以「死肥仔」揶揄，中學時更因為太肥搞到在學校爆褲鈕，而被同學恥笑足半年，在沒自信跟被同學排擠和欺凌下，姜濤最終選擇退學，由於在整個中學生涯都識唔到朋友，所以姜濤最終連DSE都冇報考。而姜濤曾經講過，20歲前都未開過生日會，就算有亦找不到邀請對象。

為夢想堅持減肥

學生時期受盡恥笑的姜濤，最終因為遇到女神而立定決心減肥，更修讀運動教練的課程。其後成功怒減60磅，惟當時140磅的姜濤雖然追唔到女神，但就選擇去追夢。為了夢想，因打波搞到斷膝蓋韌帶的情況下，姜濤仍堅持做運動減磅。2017年他就參加大陸舉辦的真人騷《快樂男聲2017》，更成為港澳台區選拔賽的代表之一，但最終30強止步。翌年，姜濤轉戰ViuTV《全民造星》，雖然進入10強後，姜濤與其他參賽者去美國特訓時，英文被網民評為眾人「最差」，但就無阻他過關斬將，最終「由頭帶到尾」以大熱姿態奪冠，正式令姜濤走上「萬人迷」之路。

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