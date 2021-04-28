有錢仔鍾培生跟林作的「林鍾一戰」已落實9月18日在九展Star Hall舉行，二人為了這場牙骹戰，目前積極操練，他們背後各有支持者。鍾培生爸爸鍾仁偉日前單拖駕駛着囝囝經常在IG晒的紅色法拉利跑車，出現灣仔星街，鍾爸爸上車後即飛車到中環。

鍾爸爸猶如車手般，坐上紅色跑車後，飛快開車到中環，泊入停車場便行到附近一間眼鏡店，店員即招呼鍾爸爸坐下，原來他到店整眼鏡。鍾爸爸脫下眼鏡交給店員，等待時則玩手機解悶，店員細心為其修理眼鏡的角度，以貼合臉形，戴得更舒服。

鍾爸爸接過整好的眼鏡更走近大門望出街外測試距離感，他表示滿意後才離去。《蘋果》上前跟鍾爸爸打招呼，問到他會否看兒子鍾培生與林作的「林鍾一戰」？鍾爸爸稱十分期待，並豎起手指公：「梗係精采絕倫。」是否對囝囝信心十足？鍾爸爸力撐囝囝勝算：「應該99.99，希望喇 ！」不出一秒，鍾爸爸即改口：「100%會贏。」

鍾培生駕駛的紅色法拉利，有指是他去年收到的聖誕禮物，這部名車去年底就給一位P牌仔撞到，鍾培生事後在網上公開此事，估不到鍾爸爸車技也非常辣，果然虎父無犬子。

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