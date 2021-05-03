韓國有不少嘔血劇經常被形容擁有誇張的情節，當中人氣話題劇《Penthouse》、出軌劇《婚詞離曲》（韓文譯名：《結婚作詞，離婚作曲》）雖然劇情遭質疑欠缺真實，但依舊獲得好收視。而近日韓網論壇上更出現一單比韓劇劇情更煽情、更誇張的事件，惹來網民的熱烈討論。

丈夫拒絕生B

近日某法律論壇上傳了A某為阻止老公和二奶的婚禮而前往婚禮現場踩場的照片和片段，據網民表示今年33歲的A某12年前與丈夫認識，拍拖6年後終於拉埋天窗。婚後丈夫拒絕生B，並指希望與老婆過二人世界，不過直到某一天，丈夫突然要求離婚：「我有了交往的女人，我不能再和你生活了。因為她懷孕了，所以我也沒辦法。」

走上舞台爆料

雖然A某和丈夫仍未辦離婚，但有一天她從朋友口中得知丈夫竟然要舉行婚禮的荒唐消息，雖然她大感難以置信，但仍忍不住怒火到達婚禮現場。A某見到丈夫穿上禮服，在現場拖着一名穿婚紗的女子進入會場，最令她震驚是平日非常疼愛她的婆家一家人竟然開心地現身婚宴。A某不堪打擊，憤而走上台大聲向二奶的父母表示新郎哥是有婦之夫。

警指立場尷尬

而最終A某卻被人從台上拉下來，奶奶和叔仔為了趕走A某更報警求助，雖然A某說明了事情的來龍去脈，但警方表示：「立場很尷尬，請求離開現場。」而事件引來網民的熱話，當中紛紛留言：「精神正常嗎？」、「絕對不能離婚」等。

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