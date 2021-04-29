黎明今日宣佈於暑假檔期在紅館開騷，講明不設山頂位，票價一律定為$880，意味黎明今趟演唱會，平價飛將會絕跡紅館。其實「統一票價」的現象，是由林二汶3月紅館騷開始。基於當時疫情反覆，只限五成觀眾入座率，有指為封蝕本門，因此當時林二汶和製作單位決定舉行一個沒有「山頂嘅朋友」的紅館騷，一律定價$680。至於明晚在旺角麥花臣開騷的劉威煌，同樣全部定價為$880。

雖然現時政府放寬至75%入座率，但藝人開騷買飛依舊使用「統一票價」，門票謝絕「入門平民版」，就如黎明今次演唱會，同樣照辦煮碗一律定價$880，有黎明歌迷高興偶像終於有騷開之餘，卻抱怨今次只能付昂貴票價才可以一睹偶像風采。有歌迷指過往買演唱會飛，主辦單位能夠做到豐儉由人各有所好，如今要入場，卻要硬食貴飛。加上票價統一後，坐頭行和坐尾行均要付相同價錢，感覺有欠公允，亦擔心此舉以後變成風氣，隔絕「經濟條件冇咁好」的普羅大眾市民。

其實有分析指黎明今次舉行「沒有山頂朋友」的演唱會，美其名「令所有觀眾都可以在近距離下，全面感受Leon美妙音樂」，但背後用意卻為人詬病，有歌迷指過往紅館開騷，最貴門票普遍定價$880至$1,280，如今紅館因疫情關係，入座率不足100%，而黎明今次演唱會一律定為較高票價的$880，有人質疑此舉無疑是將成本轉嫁到消費者身上。

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