繼范冰冰在2018年因涉用「陰陽合同」逃稅，被重罰8.8億人民幣（約10億港元）。范冰冰出事後，有報道指接近有700位藝人為免被罰都即時補稅，而且涉及的金額更高達117.4億人民幣（約136.4億億港元）。事隔3年，但大陸女星鄭爽昨日被前男友張恒爆料指簽「陰陽合同」逃稅，令藝人瞞稅事件再次惹起關注，有大陸網民就表示當局應該公佈當日補稅藝人名單，不應該只針對范冰冰一個，而范冰冰睇見後亦忍不住畀Like，不過被發現後就即時回收。

對於有藝人再涉瞞稅被調查，有一名大陸網民「木子新之助_」就為范冰冰抱不平，在微博出post表希望當局可以將補稅的藝人名單公佈，不要只針對范冰冰：「那就希望將范冰冰之後補稅的117億名單公佈，不要逮住一個人往死裏搞，全部公佈出來整改，別把限薪令拿來糊弄觀眾。我覺得天價片酬是現狀，能解決這些現狀才是優秀。」有眼利的網民發現范冰冰睇完後亦有畀Like，不過隔了一會後范冰冰又「彈弓手」取消，而「木子新之助_」其後亦取消了該post。

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