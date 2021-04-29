現年62歲的查小欣近年減少工作，享受人生，即使疫下未能出埠旅行，她仍活躍跟出席朋友搞的私人聚會，還在社交網打卡貼出美食照片。

查小欣上周還去中看鄭中基演唱會，不過，昨日facebook就貼出臥病院相片，她留言：「一日跑幾場的我，終於倒下來，在醫院臥牀，靜心休息。病因是鈉太低，至水浸腎（點解不是荷包？）。如不及時治理，後果很嚴重，甚至有生命危險，幸好經過醫生治理，很快好起來，醫生放人，但一再叮囑，每日飲水不可超過2公升，包括清水、湯、酒、茶、粥等任何液體，免得鈉被沖走。喜歡大量飲水的朋友要注意。」醫生給查小欣落「限水令」，她留言後更tag「喜歡同我飲香檳朋友注意」，溫馨提示酒腳朋友，看來這段時間，要閉關休息。

查小欣貼出留院照片，估計是她解悶玩自拍，病床後有屏幕打出「臥床休息」的指示，躺在病床上的她即使素顏，但精神不錯，她又貼出吊鹽水的相片。查小欣很喜歡玩FB，連月初去打完疫苗都有貼相。

查小欣跟老公李學斌在2014年起，夫妻多次被人貼街招追數，她雖然澄清是「冤案」，但2016年又有讀者向《蘋果》爆料指李學斌於2016年5月被破產管理署頒令破產，文件上的債務人名稱為「LeeHokBun」，被追逾百萬債項，事後查小欣卻指是「冤案」。查小欣雖被爆出財政出問題，但她似乎未有影響心情，近年在FB貼出的照片，統統出入高檔餐廳，又或坐遊艇出海，生活富貴。

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