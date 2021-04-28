明天22歲生日的姜濤，可謂在3、4月開季高峯期，與MIRROR隊友橫掃本地時尚鏡頭，由Cartier、Armani，到美妝護膚品，由贊助靚衫到開live唱歌，本地時尚界的滲入度相當高企，最近與邱士縉（Stanley）齊做設計師，炮製個人化手袋。

人氣王姜濤早前和MIRROR隊友邱士縉升格做設計師，為手袋品牌Longchamp設計個人化手袋，各自將名字的縮寫做設計。兩人原來極啱key，成為契兄弟關係，接受訪問時抽紙仔互問互答，測試對對方的時尚日常，兩人都默契十足，對兄弟都相當了解。

喜歡着「短褲」

Stanley個性爽朗，平日最快只要二十分鐘就可以出門口，姜濤就至少一個鐘頭，因為要沖涼。問到私下打扮和鏡頭前有甚麼分別？Stanley說：「我講先啦，姜濤其實喺私底下嘅打扮係冇分別嘅，因為都係黑色，但佢唔知點解鍾意着一條短褲啦。」在旁邊的姜濤即時大叫：「喂呀，唔准講呀！」Stanley當然懶理繼續說：「咁呢條褲就唔suppose着喺面嘅，但佢就着喺面囉， 我講得好婉轉㗎喇。」姜濤聽到一臉無奈及尷尬，惟有說：「佢最大分別係鏡頭前佢會着衫，鏡頭後就唔係好着衫囉。嗰時喺台灣一齊住時，成日見到佢都係得一條褲，好短囉。」

最尷尬造型

兩兄弟又齊聲說很久沒買衫，Stanley取笑姜濤有怪癖，勁喜歡着皮鞋，就算跳舞都照着皮鞋，而且不論夏天、冬天都着樽領衫：「因為偶像係唔會出汗嘅。」如果要為對方構思一個新形象？姜濤對着Stanley說：「其實我好想你試吓之前《 地產仔》入面嗰個髮型，個樣真係好純嘅。」Stanley就提議姜濤剪朴敘俊在《梨泰院Class 》的栗子頭。至於出生以來最尷尬的造型？姜濤說：「我咪好耐以前，底褲變泳褲嗰個囉，仲要俾人扯開條褲。」Stanley補充說即姜濤仍是肥仔時流出的沙灘照，之後說：「我就唔知，可能係長袖樽領衫襯條短褲，fashion係要創造出來，不過花姐接受唔到太新潮嘅嘢。」

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