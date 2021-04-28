日本和歌山縣77歲富商野崎幸助，2018年5月24日被揭中毒身亡，警方驗屍後發現野崎體內含有大量興奮劑，與他相差55年的嫩妻須藤早貴，事隔近三年在昨日清晨被捕，她涉嫌謀殺親夫，而野崎幸助的13億日圓（約9,300萬港元）遺產卻捐贈和歌山縣田邊市政府，而田邊市已在2019年9月展開接收遺產程序。

有毒品交易證據

據報道指，須藤早貴是退役AV女優，她在2018年2月以22歲之齡嫁給野崎幸助，野崎出事前會每年定期做三至四次身體檢查，卻在婚後三個月離奇暴斃，他被發現全裸死在家中床上，由妻子報警，驗屍後在體內發現殘留大量興奮劑，推斷死亡時間是當天早上9時左右，但當時屋內只有夫婦二人和一名66歲女傭人，警方也發現野崎的愛犬在18天前暴斃，令警方鎖定須藤早貴為嫌疑人物。

須藤早貴表示自己是在2017年底認識野崎幸助，當時野崎開出結婚條件，每個月會提供100萬日圓（約7萬1千港元），她又解釋：「我每個月都會拿到100萬，怎麼可能會是我做的。」由於和歌山縣警方已掌握情報，取得須藤早貴向毒品賣家的交易證據，於是昨日大清早採取行動，到她位於東京品川的豪華寓所作出拘捕，須藤由警方陪同下到羽田機場，乘內陸機押往和歌山。

被爆喪禮現笑顏

此外，《女性Seven》昨日公開須藤早貴參加野崎喪禮時的短片，身為未亡人的她在喪禮上打呵欠，在休息室更開心玩手機，露出燦爛笑容。須藤被捕消息轟動日本，來自札幌的她曾取得美容師證書資格，並以假名拍下五部AV，又被爆多次整容，雜誌《Friday》更爆她打算離開日本移居杜拜。同時，網傳須藤早貴與28歲日本鴨王Roland關係非淺，一度傳出搭上消息。野崎幸助則是和歌山知名富豪，曾出書自稱一生交往過4,000名女性，故有「4000人斬」之稱號。野崎生前也曾向友人彈老婆不會做家務，故野崎婚後立即有外遇，並打算跟須藤離婚，未知女方是否因此而動殺機。