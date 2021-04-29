日本乒乓球手福原愛在今年3月被當地傳媒踢爆背着台灣乒乓球手丈夫江宏傑，偷食日本型男。事發接近2個月後，江宏傑正式向高雄法院申請離婚及爭取一子一女撫養權，準備結束4年多的異地婚姻。

離婚消息曝光後，隨即惹來外界不少猜測，有日本傳媒報道指目前福原愛所有工作被迫暫停，身在日本的她至今未再露面，但她在去年底已在離婚協議書上簽了紙，並透過律師處理離婚相關事宜，報道指江宏傑會爭取一對子女撫養權，事實上以目前情況來說，福原愛一方面涉及不倫戀。另一方面由於台灣是父系社會，爭取撫養權時對男方較為有利。

雖然現在情勢對福原愛較為不利，即使成功離婚，如果遭法院證實有不倫的話，她很有可能要支付一對兒女的贍養費、廣告違約金以及給江宏傑的慰問金。但有報道指她手上仍握有「王牌」，屆時將藉此尋求逆轉勝的機會。而這「王牌」就是她所講遭受江宏傑言語霸凌時所留下的「筆記」，這些細節也被視為對她有利於打贏官司的秘密武器。不過有日本律師表示同一離婚訴訟若在日本進行裁決的話，福原愛的不倫相關報導，因無確實事證，無法做為證據，至於她提出記下江宏傑言語霸凌的筆記為證據是否有效，則依狀況而定，如果確有言語霸凌事實，依日本民法770條5號被判定為「婚姻難以繼續的重大事由」，就對福原愛較為有利。該律師還指出，依照目前夫妻倆分居中，孩子由父親監護的情況看來，雖然福原愛的經濟能力較佔上風，但由於江宏傑也具備一定程度以上的經濟能力，對男方似乎較為有利。

福原愛2個月前創立的新公司「omusubi」疑似已經關閉，她搬離原本住處後，目前不知去向，有傳她短期內應該會低調回台探望孩子，同時與江宏傑談離婚細節，並為雙方將來各自生活做好準備。

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