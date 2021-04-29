三房千金何超蓮和大陸男演員竇驍一直被視為金童玉女，二人都愛得甜蜜。超蓮近日接受劉嘉玲主持的內地節目《對照記》訪問，嘉玲日前為節目宣傳，接受內地媒體訪問時，還驚爆超蓮下月便30歲的超蓮已「秘婚」。

劉嘉玲在內地節目《對照記》中訪問超蓮，席間無所不談，還分享心事。嘉玲日前為宣傳新節目，接受內地網站訪問時說：「我在她很小的時候見過她，現在她也結婚嫁人，而且嫁了一個我們中國很出名的男演員，在這段過程中，我覺得我想知道她的一些想法，她對未來的夢想，或者她在這種中西文化交流的過程當中，她怎麼樣走過來的，我覺得在他們身上可能會覺過一些新的東西、新的想法。」網民熱烈討論「是不是說漏嘴了」、「婚事突然就被別人給公佈了」。

仍是守喪期

劉嘉玲「洩密」被廣傳，竇驍也向大陸媒體否認結婚一事，他表示：「沒有結婚，現在還在守喪期。」其實超蓮早前接受內地媒體訪問時，被問到何時拉埋天窗，超蓮表示以賭王去年5月病逝，至今仍是守喪期，所以未考慮婚事。

嘉玲今日回覆《蘋果》時已澄清：「呢個係我做節目好大嘅mistake，我以為佢哋結咗婚，但其實係冇嘅。」之後劉嘉玲又在微博向何超蓮及竇驍道歉說：「非常抱歉！在最近的一個採訪中說『你們已經結婚了』，經了解這是一個美麗的誤會，非常抱歉給你們倆添麻煩了，祝您們開心幸福。」超蓮之後亦有轉發嘉玲的微博帖文，還表示有好消息再通知大家。

超蓮自19年在內地被拍下電梯激吻，大方認愛後，經常高調跟竇驍四圍去，也曾帶他到醫院探望當時留院的賭王，要爸爸先過目，超蓮問賭王對男友的第一印象，賭王當時笑言「還可以」，「沒有我帥，我比較帥」。去年賭王離世，竇驍7月專程來港出席賭王喪禮，其間更入住何家，超蓮全家都視他為準女婿，相信二人都打風打唔甩。竇驍強調仍未做何家女婿，但他已完全融入何家。

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