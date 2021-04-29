古天樂、林家棟、梁家輝、鄭則仕、姜皓文及蔡潔等，今晚在尖沙嘴舉行電影《金錢帝國：追虎擒龍》首映禮。古天樂戴上穿戴式空氣清新機，保安程度領先全場，不過由於口罩太密實，令他說話似在水底一樣。

戲中古天樂與林家棟飾演有共同目標的角色，二人表示今次特別有默契，古仔表示原來二人已經合作過22部戲，古仔說：「今次傷心欲絕，下一部戲又飾演仇家，睇完劇本簡直想殺咗佢。」林家棟在台上說：「訓練班第一堂就教我哋要愛上對手。」家棟將愛意投到古仔身上，對於二人能否接受拍攝同性戀戲份，古仔說：「我得㗎！」家棟則表示：「下次有機會。」此外，古天樂否認有報道指他在馬鞍山置業購買豪宅，他表示近期亦沒有置業考慮。

梁家輝在戲中有老態造型，他笑指拍完皮膚也鬆弛，最近趁疫情在家亦專注護膚。而今次他亦刻意將前額頭髮剃掉，對於會否擔心剃掉頭髮後不能夠再重生，他說：「都驚㗎！不過好在自己老而彌堅，之前《寒戰》都係咁鏟。」梁家輝為今次電影拍攝，特別跟潮州話老師學習，梁家輝說：「我講極都講唔到，搞到我同老師都崩潰。」此外，梁家輝隨後可能會到大陸拍戲，對於會否接種疫苗，梁家輝說：「如果有必需嘅都要，平時自我隔離，但係自己年事已高，不過我冇三高，自己年年都有驗身。」

姜皓文在拍攝其中一場手推火燒木頭車的戲時，被火燒燶眼眉，他說：「聞到燶味，一邊眼眉唔見咗，好唔覺亦能夠連戲。」蔡潔與姜皓文在戲中有不少對手戲，二人表示今次難得與一眾影帝級演員合作。蔡潔表示，有趁機會偷師，她說：「有一個星期要拍通宵戲份，有朋友到場探班，朋友讚一眾有輩份演員都一齊坐膠凳仔等埋位，非常專業。」蔡潔問到早前在社交平台表示身邊有「心機女」出現，她回應:「係小事，而且係私人嘢多，謝大家關心，唔回應嘞！」

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