香港很多年沒有偶像出現，人氣王姜濤成功衝激，成為史上最年經的叱咤「我最喜愛的男歌手」，而明日（30日）萬人迷姜濤踏入22歲，全城fans豪擲逾50萬祝賀偶像生日快樂，究竟在生日前夕，姜濤是如何迎接自己踏入22歲的日子呢?《蘋果》經過10多小時的貼身追擊，發覺人氣爆燈的姜濤不愛蒲，只在早上到公園快閃運動，生活健康。

今早11時許，着連帽背心和及膝運動褲的姜濤離開寓所，步行5分鐘到附近的公園做運動，經常成為fans私追及傳媒追訪目標的他，沿途警覺性很高，不時左望右望，甚至行兩步就回頭望一望，短短5分鐘路程，姜濤已回頭望了3次，直至到達公園後，姜濤才除口罩做運動，而戒心很大的他，更專登揀了一個面對花槽的位置，避開人們的目光。

入行後，極少着背心短褲出鏡的姜濤，今日在一身運動look下，激罕露出粗壯手臂和甲組腳，肉地未夠結實，似乎仍需努力減肥，為下月MIRROR演唱會做準備，雖然很多人愛跑步瘦身，不過姜濤就沒揀這方法，而是做跳起後雙手掂地的帶氧運動，其間還不停口郁郁似背歌詞，十分勤力。姜濤做了15分鐘運動後就休息，拉下帽子唞氣，還撳手機、飲水解渴，之後就步行返屋企。

少年時期，姜濤是體重達200磅的肥仔，參加《全民造星》時減至140磅，由被欺凌的肥仔變萬人迷靚仔，姜濤入行後在花姐督促下努力減肥，不過自言為食的他，早前到台灣工作時，就肥了16磅，下月開騷在即，難怪生日前夕都不能休息，要努力減肥和練氣。

此外，4月30號是姜濤22歲生日，fans花盡心思為姜B準備一系列「Happy Keung To Day」應援，豪花逾50萬元，近日已出現多個「姜糖」打卡位，有「姜濤號」電車、巴士站廣告、旺區LED屏幕播片祝姜B生日快樂等，讓姜B感受濃濃的愛意！

姜糖送給姜B「Happy Keung To Day」8大驚喜

1.銅鑼灣派小禮物

一位姜糖自發明日（30日）在銅鑼灣派「龍婆勁粗糙DIY匙扣」一共45份，將會隨機放入生日應援小小禮物，時間暫定下午2時至3時或下午7時至8時，她指知道好多姜糖們未必能抽時間現身，所以暫定屆時安排每人可以取兩份。

2.多區LED播生日片

由4月27日起，銅鑼灣黃金廣場、中環威靈頓街26號、銅鑼灣羅素街外牆LED屏幕開始播出祝姜B的生日短片，每小時播放18次，片長每次10秒，到姜B生日當天，姜糖更貼心在姜濤住的銅鑼灣寓所附近落廣告，屆時連銅鑼灣Sogo巨型電視﻿、銅鑼灣明珠廣場、尖沙嘴重慶大廈及旺角百老滙外牆的LED大電視，大家都會看到姜B蹤影，平均每小時播6次，片長每次30秒，粗略估計花費約20萬。

3.「姜濤號」叮叮漫遊

有「姜B-day電車」打卡應援，在4月23日至5月13日，姜糖不惜大灑金錢，為偶像爭取曝光及谷人氣，特別為姜濤購下電車車身廣告，除了寫上祝福句子之外，一架「姜濤號」由石塘咀至北角線，亦成為一眾姜糖打卡首選，粗略估計最少要花16萬元，而且電車公司好少賣一架車的車身廣告位。

去年9月，姜濤在台北拍《超感應學園》時，姜糖已出現兩次大型應援，先是「姜濤香港後援會」出錢安排3部美食車到片場，為偶像和劇組打氣，之後姜糖又夾錢，在台北租流動宣傳車4日、在西門町和世貿101大廈外牆LED大屏幕播姜B派台歌《孤獨病》，估計當時已花費逾26萬港元。

4.巴士站燈箱廣告

姜糖又在九巴落廣告，一共有10個巴士站廣告應援燈箱，於4月30日至5月6日刊出寫上姜B生日字句的﻿廣告，遍佈尖沙嘴、旺角、佐敦、油麻地、荃灣、沙田、元朗及將軍澳等地區，花費6萬元左右。

5.周刊落全版海報

姜糖於4月30日出版的本地周刊的中間內頁刊登「姜濤22歲生日」全版海報。

6.慈善應援

姜糖代姜濤愛地球，後援會已響應姜濤呼籲，以姜濤名義捐款1萬元到世界自然基金會WWF HK支持保育地球生態。

7.FanClub抽姜濤扭蛋

FanClub已安排兩座扭蛋機，讓姜糖們抽姜濤扭蛋，當中有隱藏版「小姜濤」、「叱咤姜濤」及「交通督導員姜濤」等不同造型的小禮物。

8.茶飲店包場聚會

早前安排抽籤，抽出姜糖幸運兒出席4月28至4月30日下午5時至7時私人包場聚會，頭50位到場有免費凍桃茶飲，場內佈置物品是fans在3年來的珍藏，純分享給一眾姜糖影相拍片，而已報名的姜糖亦會收到限量應援包，店內也有簡約佈置，讓姜糖們打卡。

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