香港疫情持續緩和，去年「冰封」的演藝事業近日逐漸復蘇，演唱會更是雨後春筍般陸續舉行，早前RubberBand、林二汶和鄭中基便先後舉行演唱會，MIRROR在下月初亦舉行6場九展騷，至於已有多年沒有開演唱會的黎明，今日宣佈將於暑假檔舉行6場演唱會《Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會》。

黎明繼2017「黎明Leon’s Penguins in Live 2017」年在中環海濱舉行戶外騷後，今日公佈將於7月10-12日及16-18日暑假檔期，在紅館舉行6場（暫定）演唱會，這亦是黎明闊別10年後再次踏足紅館，而且更是金句王黎明首次舉行Talk & Sing騷。今次黎明演唱會，票價方面和以往不同，劃一票價為$880，即不再設有平價「山頂位」。主辦單位指屆時會先發售場內50%較接近舞台的座位門票。

黎明自從生女後一直深居簡出，少有公開活動，對上一次演出，要數在今年年三十晚，他和成龍、陳小春、楊千嬅及曾志偉等人一齊幫大陸「快手橙白藝能大賞」晚會表演助慶。

另一方面，去年5月在海港城舉行網上慈善演唱會的郭富城，日前在訪問中，亦預告今年將會舉行個唱，不過就賣關子未有透露時間和地點，城城只透露：「總之會係一個全新演唱會。」

ToNick恆仔確認7月九展開騷

至於成軍15年的樂隊KOLOR將於5月29日，在九展舉行演唱會KOLOR IS LIVE 2021。早前開售不久門票即被掃光，主辦單位日前宣佈加開5月30日一場，加場門票在昨日公開發售，但同樣秒殺。KOLOR在facebook留言說：「我哋知道好多人仲買唔到飛，如果有機會二度加場的話真係超出我哋想像，而家正同場地、製作團體傾再度加場嘅可能性，但要解決嘅問題都唔少，請大家畀少少時間我哋，有消息嘅話會儘快同大家公佈，再次感謝大家。」另外，樂隊ToNick亦宣佈7月會在九展舉行音樂會，主音趙喜恆承認此事：「我哋計劃7月初開騷，遲啲會公佈確實日期，多謝支持。」他們近日已推出新歌《離散序》。

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