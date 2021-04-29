趙薇近日被指遭中國官方凍結資產，她的3間企業被凍結股權，分別為北京普琳賽斯文化傳播有限責任公司、龍旭新（北京）商貿有限公司、北京易聚創意科技有限公司，數額分別為210萬人民幣（約252萬港元）、50萬人民幣（約60萬港元）及12.6萬人民幣（約14萬港元），被凍結股總數金額共272.6萬人民幣（約326萬港元），由北京巿第二中級人民法院執行，將凍結至2024年4月。

北京普林賽斯文化傳播有限責任公司於2002年11月成立，法定代表人是趙薇媽咪魏啟穎，註冊資本300萬人民幣，該公司最大股東為趙薇，持股比例70%；龍旭新（北京）商貿有限公司成立於2011年9月，法定代表人同為魏啟穎，由趙薇全資持股；北京易聚創意科技有限公司則於2014年11月成立，法定代表人楊建平，註冊資本126萬人民幣，趙薇持股10%。這件事官方並沒有說明為何趙薇的公司股權會被凍結，但外界猜測是否和先前鄭爽爆出「陰陽合約」逃稅醜聞有關，有指中國稅務局和廣電局目前已開始作出調查，而近期也有不少藝人相關聯公司陸續註銷登記。

趙薇遭凍結資產的新聞被網民熱烈討論，「趙薇，一個劣迹斑斑的藝人」、「嚴查」。但趙薇卻懶理這單負面新聞，今日都有更新微博，並轉發節目《奇妙的蛋生》的宣傳片，該節目探討生育和婚姻問題，趙薇留言：「給女性更多寬容、空間和理解。」

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