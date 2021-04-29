日本和歌山縣富豪野崎幸助於2018年5月24日被發現中毒身亡，享年77歲。與野崎相差55年的前AV女優嫩妻須藤早貴於事隔近三年後，終於在昨日清晨被捕，涉嫌有人為得到13億日圓（約9,300萬港元）遺產而謀殺親夫。須藤早貴被捕消息轟動日本，網上亦流出種種傳聞，有指她曾搭上28歲日本鴨王Roland，Roland昨日隨即與須藤劃清界線，否認與她見過面。

須藤早貴被捕後，今日早上被警車送往和歌山地方檢察廳接受調查，警車於日本時間今早11時左右從田邊市警局駛出，記者影到在車上戴上口罩的須藤。據警方指，須藤在事發前，曾於會員制社交網站與毒品賣家接觸，警方在野崎死後，於須藤的手機內取得她與拆家交易的證據，而興奮劑的成份更與2016年涉毒被捕的女星高島禮子前夫東知高生所持的毒品成份相同，懷疑來自同一名拆家。報道指，警方曾於野崎寓所的廚房和吸塵機內發現微量興奮劑，正在調查野崎攝取毒品的方法，有傳須藤在野崎的三文治中落毒。

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