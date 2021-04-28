脫下《超級學校霸王》訓導主任的造型，眼前人是今年將屆60歲的藍靖（Dave）。藍靖離開影圈後轉職拳擊教練，瘦削的身形，體重卻有140多磅。他笑言跟劉德華同年屬牛，還年長對方幾個月，言談間似足《雷洛傳》龜公德「一言九鼎」的口氣。

為母放棄搵真銀

早前相約Dave在拳館做訪問，臨時收到他的留言，時間要推遲少許，事緣他要陪媽媽到醫院。最後他準時出現，講到母親的狀況，他聳聳肩說︰「老人家，轉天氣透氣唔順。穩陣咪同佢去律敦治醫院睇睇，媽咪90幾歲要小心啲。」父親離世20多年，Dave是家中獨子，母子相依為命。他說早在10多年前，大陸電影市場開始興旺，大量吸收香港幕前幕後電影人，當時他獲招手北上掘金，最終放棄機會，他解釋︰「十零年前轉行教拳，因為你如果仲要做電影呢個行業，差唔多要長時間返國內，一套戲要拍4、5個月，掉低阿媽喺香港，我係屋企裏面唯一嘅仔，離開香港就冇人睇佢，唔可以掉低屋企人去搵錢。」Dave話親人及家庭永遠是首位。

Dave在電影圈打滾超過20年，同周星馳、周潤發、張國榮同劉德華都合作過，片場所見所聞，他大讚劉德華無架子為人友善，非常難得，「佢對啲影迷好好，成日都叫佢哋早啲返屋企、讀書，唔好通宵達旦留喺片場，好似爸爸媽媽咁教誨佢哋。」講到星仔反而感覺他好嚴肅，好在大家都出身於李修賢的萬能電影公司，他說︰「大家識得，好啲啦，如果唔係喺現場見到佢，都幾驚，同銀幕前搞笑完全係兩個人。」

談及跟已故資深藝人吳孟達合作過《逃學威龍2》同近年《毒。誡》，懷緬故人，他稱達哥無論對幕前幕後都好有禮貌，凡事客客氣氣。其中記憶最深的是《毒。誡》有場戲，對手是劉青雲、吳孟達同陳觀泰，原本已背熟台詞，但在一班好戲之人面前，腦中忽然一片空白，已打定輸數捱鬧︰「佢哋冇畀壓力我，仲同我講笑。多得佢哋，戲好順利拍完。」

《激戰》任拳擊指導

同張家輝的合作，又是一次緣份。話說轉職教拳後，已較少參加電影工作，有一日返到拳館，見到一個熟悉的背影來問章程，過去一望，原來是張家輝，Dave說︰「我哋又係喺萬能時代已經識，家輝話林超賢導演想拍一套叫《激戰》關於MMA嘅電影，家輝嘅角色係一位過氣拳王。佢知我教緊拳，所以搵咗我幫佢執拳擊動作、姿勢，後來又收到製片電話，想搵我幫手跟場，做《激戰》拳擊顧問。」同家輝識於微時，對方一向少說話多做事，對自己非常有要求，亦希望合作的人做到最好。

其實Dave打得，學歷都不輸蝕，於加拿大留學，讀傳理系畢業。回港想過當新聞主播，先後去信兩間電視台，最後入ATV︰「其實兩間都請我，不過朋友同我分析話ATV啲導演好快唔撈，有晉升機會。最後做咗第一份工，係最孭鑊位PA（助理編導），原本捱咗幾年諗住到自己升，點知亞視大地震，招振強帶咗一班人入嚟，一朝天子一朝臣，所以就辭職。」轉攻電影圈，第一套戲做《至尊無上》助理製片，亦是首次粉墨登場︰「冇諗過做幕前，又唔係靚仔，冇對白。之後啲角色都係跟出跟入，把口又臭咁啦，其實我做人好友善，唔該前唔該後，可能樣衰，成日把口鍾意講笑，畀啲導演印象都係『招招積積』，口又臭，稱呼人少，得罪人多，所以成日搵我做呢類角色囉。」

《雷洛傳》做擦鞋仔

要數印象最深的角色，相信非《五億探長雷洛傳：雷老虎》中的「龜公德」莫屬︰「之前啲戲好多都係有跟幕後，順便撈埋幕前，呢部戲完全冇幕後跟。嗰時我喺永盛幫緊另一部戲做幕後，導演劉國昌成日喺公司見到我梳個蛋撻頭，就話『你個髮型啱嘞，啱晒套戲嗰個年代』，就咁搵咗我去試鏡，之後做咗秦沛手下。有句『一言九鼎』，我都記得呢句對白，係幾好笑。嗰時句對白自己度，好多時都係咁。」

Dave指習武始於中學，起初瞞住屋企人學跆拳道，成日同人切磋，對手是同學哥哥或者其他拳館的人，約好就到唐樓天台「講手」，會有拳證在場。有贏有輸，周不時打到口腫面腫，試過太傷不敢返家，他笑說︰「怕鬧，同屋企講話同朋友去三日兩夜露營。之後去加拿大讀書，學埋西洋拳，補跆拳道有腳冇手嘅不足。」80年代再到泰國學肘擊，離開影圈後將興趣延續，轉職拳擊教練至今。

講到最近「百萬林鍾一戰」，Dave話體重在拳賽佔很重要因素，重磅拳手較着數，他說︰「就算超重要賠錢，罰咗錢，唔代表公平。所以較重一方，要戴上重量大一啲拳套，減低殺傷力，就會公平啲。」但他講到明不會付錢「欣賞」這場所謂拳賽，笑言「睇電視好過」。

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