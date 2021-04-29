由韓片《惡女》金玉彬孖《與神同行》系列男星李浚赫主演的ONC懸疑科幻劇《黑洞》，以首部以變種人類為題材的韓劇，劇集將於明晚首播，香港劇迷可在「黃Viu煲劇平台」上追看。

改編人氣網絡漫畫

改編自人氣網漫，由李浚赫和金玉彬主演的《黑洞》，講述首爾市民吸入從奇異黑洞中冒出的黑煙後，變成了怪物般的變種人類；刑警李華善（金玉彬飾）為了捕殺夫兇手，在前警察、現職貨車司機劉泰漢（李浚赫飾）的協助下，合力拯救陷入危險的人們，同時還要逮捕殺人魔，展開了驚險刺激的絕地反擊。

令父母擔心感不孝

現年34歲的金玉彬被喻為「韓國最美打女」，本身屬於合氣道三段和跆拳道二段的武術高手，不過她因為拍得太多打戲，曾對家人感到抱歉：「拍攝《惡女》時，試過吊在巴士和汽車引擎上、還有在三樓穿過玻璃飛出去，都是親自吊威吔拍攝，那是從影16年來最吃力的部份。因為受過很多傷，所以父母都很擔心，每天為我祈禱，當時覺得自己很不孝，不過演動作戲讓我有種釋放壓力的感覺，所以我很喜歡。」

每天跑5公里鍛煉

而為了應付《黑洞》的動作戲份，金玉彬每天拍攝前都會先跑5公里增強體力，獲同劇演員大讚毅力驚人。對於首次和「雕刻美男」李浚赫合作，金玉彬受訪時難掩興奮：「我從電視上看到他的作品，覺得他真的很帥，簡直嚇了我一跳。本身以為他是一個冷漠的人，結果比想像中還要多愁善感，相處起來令人感到舒服。」李俊浚赫亦認同二人默契十足，分數達75分，不過被問到末日來臨時會如何應對，他竟搞笑說：「我會多買幾部空氣清新機放在家中，然後聯絡金玉彬，拜託她幫我守住門口。」

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