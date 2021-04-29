韓國女團A Pink於2011年出道，上周一才迎來出道10周年紀念，當時更推出新歌《Thank you》答謝fans多年的喜愛，不過A Pink所屬的Plan M娛樂今日表示，27歲成員孫娜恩因合約到期而離開公司，但強調組合不會解散。

或加盟YG事務所

據Plan M娛樂的聲明表示：「朴初瓏、尹普美、鄭恩地、金南珠及吳夏榮5位成員已完成續約，孫娜恩與成員及公司經過長時間商討後，為了向着新的夢想，決定不續約。雖然可惜孫娜恩無法繼續與公司合作，但6位成員對組合的愛始終如一，因而組合並不會解散，今後有機會仍會以組合形式活動。」隨後有報道指娜恩離巢後將加盟韓國三大娛樂公司之一的YG事務所，YG則表示：「與孫娜恩積極討論簽約一事。」

疑專注做演員

對於娜恩離開舊東家，fans都感到不捨，因為之後難以再看到A Pink合體，但亦有fans留言支持偶像的決定，為A Pink打氣。據悉娜恩離巢後將專注演員路，她已落實拍攝JTBC新劇《人間失格》，與全度妍、柳俊烈、朴秉恩等人合作。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）