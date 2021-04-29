倪晨曦（Elva）與混血模特兒魏浚笙（Jeffrey）今天於尖沙嘴為時裝品牌新店擔任嘉賓，Elva去年11月為丈夫吳嘉釗誕下兒子Virgil後，工作排得密密麻麻，她笑言囝囝很旺她，加上疫情下已停工多時，Elva希望陸續有工作，問到有考慮母子檔接job？她說：「睇吓乜嘢類型先，小朋友難控制，如果輕鬆嘅都唔抗拒，我唔想迫佢做我自己想做嘅嘢。」而身形明顯豐滿不少的Elva笑謂正在餵人奶，上圍升了一cup，不過自己卻沒有因為升cup而開心，相反，她卻希望快點回復「平坦」身材，Elva說：「其實我唔係太鍾意而家咁，因為之前習慣係瘦嘅，着咗啲衫上身好唔習慣，身形好似好怪咁。」她又坦言老公沒有對自己的身材有評論。

提到下月是Elva首個以母親身份度過的母親節，她說：「我會屈個仔同我食飯慶祝，寫好張卡幫佢打個指模上去當係佢送，當日應該會同屋企人食飯慶祝，我多咗個媽咪，就係奶奶，我哋會一齊慶祝，而我媽咪喺加拿大，到時會叫妹妹送束花畀媽咪，一齊視像慶祝。」而問到老公可有表示？Elva笑說：「佢都有問過我要乜嘢禮物，我仲未諗到。」她更拒絕記者提議多生一個BB當禮物的建議。

近日經常在外工作的Elva謂已做足個人保護防疫，每個月會檢測2次，每次工作回家後進行徹底消毒才湊囝囝，問她會否考慮打疫苗？Elva說：「都有諗過，但係我餵緊人奶，唔適合打住，因為會對身體有變化，始終都未打嘅。」

另外，Jeffrey上周五剛度過23歲生日，她直言跟女友Evelyn拍拖慶祝，問到女友有否送驚喜？Jeffrey說：「冇，一齊都6年，簡簡單單就好。」提到17歲已拍拖，他已視Evelyn為結婚對象，直言也有結婚打算，「都好想，而家諗緊，不過仲讀緊書，今年6月畢業再諗之後點。」Jeffrey又透露將開拍ViuTV的《膠戰2》，笑言跟阿正拍檔很愉快，問他不怕女友呷醋？「完全唔會，我哋好專業，好放心咁盡情去拍。」

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