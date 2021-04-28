現年42歲的梁競徽，近年努力表忠賺人仔，為了討好內地觀眾，不但穿國貨，日前登台時更不介意攬實男觀眾齊齊走音合唱。而60歲、脹爆的莫少聰，近日因為穿上皺西裝沙聲獻唱，被內地網民奚落︰「沒錢買衣服，混的這地步。」

頻頻走音

梁競徽近年經常在夜場登台，日前他穿上李寧牌波鞋，到惠州一間酒吧以「高音不行，低key將就」的唱K歌喉，獻唱降key版《我的親愛》，雖然已降key，但依然頻頻走音，雖然歌喉麻麻，但熱情成功帶動到現場氣氛。他自我陶醉在台上左搖右擺，台風娘爆。其間有一名身形肥胖的男子上台與他合照，之後更一起合唱，該男子挨身挨勢，但梁競徽毫不介意，之後更脫去外套，搭着對方深情對望，近距離完全不介意被對方口水噴到。梁競徽雖然高過該男子，但他仍落力拗腰，將頭靠近對方，賣力討好。

為了賺人仔，梁競徽可以去得很盡，早前為了表示愛國心，不但改用國產華為電話，月初又忽然晒相，穿上一身李寧牌，在沒擔任代言下跟外國某些品牌「割席」，每個微博留言更落足鞋油。

現雙下巴

另外，鍾欣潼（阿嬌）最近拍攝內地綜藝節目《怦然心動20歲》，昨日宣傳片曝光，阿嬌竟然又肥了三個碼，紮起頭髮的她，面部肥到似波，不但有雙下巴，肥到連頸也失蹤了！

至於在80年代憑電影《中國最後一個太監》走紅的莫少聰，近年長駐內地搵食，日前有網民貼出一段他在露天地方表演的短片。當日莫少聰穿上全黑西裝上台，只見他的西裝褸滿佈褶痕、西褲亦鬆泡泡，衣不稱身，加上他發福不少，雙下巴嚴重，昔日俊朗外形蕩然無存。他在台上唱《不再猶豫》，聲音沙啞，內地網民嘲他在這種簡陋地方賣唱，一身行頭有寒酸味：「沒錢買衣服，混的這地步。」