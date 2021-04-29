懷胎7個月的湯怡，今日抱着肚子去到元朗出席英皇珠寶宣傳活動。穿着波鞋到場的湯怡，在活動開始前才換上3吋高踭鞋，並讓傳媒拍照。

計劃順產的湯怡，預產期在七月，她透露開始進入倒數階段，漸漸覺得緊張，之前有上網觀看生仔短片，她說：「睇咗一段已經睇到喊唔敢再睇，因為我選擇順產，情緒起伏大影響心情。」由於老公麥秋成忙於排舞，經常早出晚歸，二人少見面，令湯怡的心情轉差，她說：「佢一早出去，夜晚兩、三點先返，佢陪到我嗰期會開心返，我威脅佢一定要陪我入產房，如果唔係後果自負。」湯怡表示隨後仍會出席公開活動搵錢，她笑言懷胎9月仍會接工作。對於胎兒性別，湯怡表示遲些才公佈，她說：「老公原本鍾意仔，但養咗狗女之後覺得女都唔錯，佢想立刻追多個，我希望休息一、兩年先。」

湯怡透露懷孕初期坐骨神經痛，最近有頂胃感覺，只能少食多餐。早前她在網上分享做瑜伽倒立動作，令人擔心，她解釋：「知道自己應付到，但為免長輩擔心，唔會再做。」將做媽咪的湯怡笑言，懷孕才知母愛偉大，不知道老公會否與她慶祝母親節，但她指老公閒時也會為她按摩，表現體貼。

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