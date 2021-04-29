韓國45歲金牌導演羅䁐錫製作的節目都大受歡迎，包括《兩天一夜》、《一日三餐》、《新西遊記》、《尹食堂》等，帶挈他賺取逾800萬港元的高年薪，打入CJ ENM集團年薪榜第五名，多次引起熱議。

赴《Vincenzo》拍攝現場

羅䁐錫近年配合時下趨勢開設了YouTube頻道「Channel十五夜」，於網上進行多元化的內容，同樣受到好評。新節目《出差15夜》被視為精簡版《新西遊記》，羅䁐錫以接受委託形式出差到拍攝場地，跟嘉賓進行遊戲對決，最新一集就去到男神宋仲基新劇《Vincenzo》的拍攝現場，與宋仲基、全汝彬以及錦加大廈商戶合共16人對決。

凌晨開工

相關內容將於大後日在「Channel十五夜」內公開，節目組今日率先公開預告，據悉節目於凌晨進行拍攝，只見宋仲基等人一開始答錯了不少問題，眾人表情錯愕，羅䁐錫更表示5分鐘內完成錄影工作，但鏡頭一轉就見宋仲基他們似乎因答對問題而興奮大叫，而宋仲基在旁觀戰時，更笑到見牙唔見眼，獲fans大讚可愛，令fans期待節目播出。

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